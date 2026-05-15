柴田恭兵（74）の最新姿が話題を呼んでいる。俳優の西岡徳馬（79）が13日更新のインスタグラムに《6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です》とし、柴田と肩を組んだゴルフコンペでの写真を掲載したところ、白のパンツに中折れ帽の柴田が変わらずダンディーだと報じられ、ファンらのコメントが相次いでいるのだ。

【写真】「あぶない刑事」100万人突破で分かった…舘ひろし＆柴田恭兵“昭和のスター”の凄みと刑事役の人材不足

「柴田さんは2026年現在も俳優として現役で活躍中で、BS朝日『越境捜査』など、複数のドラマに出演されていますよ」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「2006年、55歳のときに『ハゲタカ』撮影中に倒れて入院、初期の肺がんと診断され手術で右肺の腫瘍を摘出されていますが、再発などの発表はなく、5年以上経過で完治とみなされているようです。『あぶない刑事』シリーズで、演じたユージはヘビースモーカーで、タカ（舘ひろし）とたばこを分け合うシーンが多く登場したように、柴田さんは私生活でもヘビースモーカーでしたけど、退院後のインタビューでも『たばこは一切やめた』と宣言し、現在も継続中みたいですよ」（同）

2024年にNHKドラマ「舟を編む〜私、辞書つくります〜」出演の際は激ヤセと一部で報じられ、ファンを心配させたが、

「役づくりだったようです。もともと細身の体型を強調するようなビジュアルだったこともあって、健康不安説も出ましたけど、その後の元気な姿で吹き飛ばした印象です」（同）という。

西岡徳馬と共に出場した、11日の「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」で趣味のゴルフを楽んだほか、草野球なども続けているらしい。

2024年公開の映画「帰ってきたあぶない刑事」でアクションシーンをこなし、全力疾走を見せて注目されたのは、日ごろから運動に励んでいるからこそのものなのだろう。柴田を知る芸能関係者はこう言っている。

「2024年のラジオ出演で『夜8時くらいには寝てます』と明かし、早寝早起きを続けているそうですけど、それ以外に食事やお酒を制限しているといった話は聞きません。ただ、最近は手づくりうどんをはじめ、厳選した小麦粉に水と塩さらに日本酒を混ぜてこねるのだそうで、ご家族にふるまったりしているのではないでしょうか。柴田さんはあまりプライベートを明かさないタイプですが、元モデルの夫人は一時、柴田さんの事務所代表を務められるなど、公私共に仲が良く、それが何よりの幸せなのだと思いますよ」

病気も老いも「関係ないね」とばかりに現役を続けている元気の最大の活力源は家族なのかも知れない。

◇ ◇ ◇

「あぶない刑事」のタカとユージは80代でもきっとカッコいいだろうが……関連記事【もっと読む】『100万人突破で分かった…舘ひろし＆柴田恭兵“昭和のスター”の凄みと刑事役の人材不足』もあわせて読みたい。