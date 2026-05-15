日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。２月に左脚の大けがを負った主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が３大会連続のＷ杯メンバー入り。会見で森保一監督は「試合に出られるコンディションまで上げていけるところにきている」と遠藤の現状を語った。

代表発表後、遠藤は自身のＳＮＳを更新。「ケガからの復帰は簡単な道のりではありませんでしたが、自分を信じて試合復帰できるようにハードワークしてきました。常に寄り添い、支えてくれたチームメート、スタッフ、ファンに感謝します。Ｗ杯に行く前に、来週、アンフィールドのピッチでリバプールファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」と英語で現在の心境をつづった。

投稿の後半部分は日本語に変え、「Ｗ杯メンバーに選出されたこと、キャプテンとしてこのチームを引っ張っていけることを非常に嬉しく思います。まずは自分自身が引き続きしっかり良い準備をしてＷ杯に挑んでいきます。５月３１日に国立でファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。日本がまだ見たことのない景色をみんなで見ましょう！！」と意気込みを語った。

森保ジャパンの頼れるキャプテンがＷ杯メンバー入りを果たした。遠藤は２月１１日のサンダーランド戦で左足首を強くひねり、長期離脱となる重傷を負い、その後手術を受けた。懸命なリハビリを行い、４月下旬にはリバプール・スロット監督が「ワタは外に出始めている。シーズンの終わりには彼が戻ってくることを期待している」と明るい材料を口にしていた。実戦復帰はできていないが、森保一監督は招集に踏み切った。

１８年ロシアＷ杯では出番なし。その後、シントトロイデン、シュツットガルト（ドイツ２部も在籍中に１部昇格）、２３年夏からは名門リバプールでプレーし、欧州で順調にステップアップを果たした。２３年６月には第２次森保ジャパンの主将に就任。ＭＦ長谷部誠、ＤＦ吉田麻也らが背負った重責を担い、「特別な思いが込み上げている」と引き締まった表情で話していた。

アジア最終予選を史上最速の３試合を残して突破した２５年３月のバーレーン戦後には観客を前に「皆さんの応援を背に目標のＷ杯優勝に向けてこれからも頑張っていきたい」と改めて頂点を見据えて宣言した。森保監督も「世界トップ基準の中で自分の強みを発揮して、プレーで引っ張ることができる。世界を知る主将が日本を引っ張ってくれるので、監督は心強い」と絶大なる信頼を寄せていた。

ボランチとしても、試合を締めくくるクローザーとしても役割が期待される。回復した姿を一日でも早くピッチで証明し、持ち前のキャプテンシーで日本をＷ杯の頂点へと導く。

◆遠藤 航（えんどう・わたる）１９９３年２月９日、横浜市生まれ。３３歳。湘南ユースを経て、２０１１年にトップ昇格。１６年に浦和に移籍。１８年７月にベルギー１部シントトロイデン入団。１９年８月にシュツットガルトに加入。２３年８月、リバプールに完全移籍。１６年リオ五輪では主将を務め、２１年東京五輪にはオーバーエージで出場。１５年に日本代表入り。１８年ロシアＷ杯、２２年カタールＷ杯代表。２３年６月に主将に就任した。国際Ａマッチ７２試合４得点。１７８センチ、７６キロ。右利き。