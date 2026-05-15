ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 【Ｊ２磐田】７月のキャンプ日程発表 １次沖縄・糸満３〜１４日…２… 【Ｊ２磐田】７月のキャンプ日程発表 １次沖縄・糸満３〜１４日…２次静岡・御前崎１７〜２６日 【Ｊ２磐田】７月のキャンプ日程発表 １次沖縄・糸満３〜１４日…２次静岡・御前崎１７〜２６日 2026年5月15日 18時7分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 Ｊ２磐田は１５日、２０２６―２７シーズン前のキャンプ日程を発表した。１次キャンプは７月３日から１４日まで、沖縄・糸満市の西崎運動公園陸上競技場で実施。２次キャンプは同１７日から２６日まで、静岡・御前崎市の御前崎ネクスタフィールドで行われる。新シーズンに向けたチーム強化を目的にトレーニング、練習試合が予定されている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【Ｗ杯メンバー一覧】森保監督が選んだ２６人 【Ｗ杯】遠藤航が選出 ２月に手術、実戦復帰未定も頼れるキャプテン 森保一監督「試合に出られるコンディションまで上げていける」 前回準Ｖのフランス代表がＷ杯のメンバー発表 ＦＷエムバペ、ＦＷデンベレら順当に選出…１次Ｌはノルウェーなどと対戦