『日プ新世界』ファイナル、日テレ生放送決定 現在は35人が残留【順位一覧掲載】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#8が、14日午後9時に配信され、次のステージに進出する35位までの練習生が発表された。
【番組カット】『KCON』の様子…1位を獲得した加藤大樹
#8では「第2回順位発表式」が開催され、練習生50人が出席。SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨンは、第1回順位発表式からわずか2週間にもかかわらず、累積得票数が3791万904票だと発表し、練習生を驚かせた。発表を待つ練習生たちの間には、これまでにない張り詰めた空気がただよった。
順位発表を受けて、Xのトレンドでは練習生やトレーナーの名前、「#日プ新世界」など、番組に関するキーワードが上位を占め、Leminoでも人気ランキング1位（※デイリーランキング）を獲得した。
番組では、順位発表のほかにも、コンセプト評価5曲の発表、チーム編成、料理自慢の練習生たちが集結した「メンプリNo.1決定戦」などが行われた。次回はコンセプト評価でチーム再編成が行われる。さらに、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でも話題を呼んだYUMEKIや世界的コレオグラファーのペク・グヨンが登場する。
ファイナルは、6月6日午後1時30分から午後3時25分までLeminoでの生配信と日本テレビ系列全国ネットでの生放送となる。
【「第2回順位発表式」結果】
1 K.DAIKI（加藤 大樹）
2 YURA（安部 結蘭）
3 KOSUKE（照井 康祐）
4 KINARI（剱持 吉成）
5 YOSHIKI（矢田 佳暉）
6 SIYOUNG（パク・シヨン）
7 SHINHAENG（オ・シンヘン）
8 RYOGA（飯塚 亮賀）
9 HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）
10 RYUJI（杉山 竜司）
11 ISSA（柳谷 伊冴）
12 OSUKE（土田 央修）
13 RICKEY（チェン・リッキー）
14 TOWA（濱田 永遠）
15 K.TAKUTO（熊部 拓斗）
16 YUKI（後藤 結）
17 KOTARO（浅香 孝太郎）
18 KEITO（小野 慶人）
19 KOSHIRO（青沼 昂史朗）
20 KO.REN（小清水 蓮）
21 ADAM（アダム・ナガイ）
22 Y.SHU（山下 柊）
23 KANAME（横山 奏夢）
24 HYUNJAE（イ・ヒョンジェ）
25 JAEYONG（ユン・ジェヨン）
26 CHISATO（小林 千悟）
27 O.YUSEI（大林 悠成）
28 GOTEN（倉橋 吾槙）
29 GIUSEPPE（小笠原 ジュゼッペ 慧）
30 RYOTA（石田 亮太）
31 KAICHI（リュウ・カイチ）
32 YUMA（岡田 侑磨）
33 S.AYUMU（篠ヶ谷 歩夢）
34 MAKI（田中 蒔）
35 I.RIKUTO（今江 陸斗）
【番組カット】『KCON』の様子…1位を獲得した加藤大樹
#8では「第2回順位発表式」が開催され、練習生50人が出席。SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨンは、第1回順位発表式からわずか2週間にもかかわらず、累積得票数が3791万904票だと発表し、練習生を驚かせた。発表を待つ練習生たちの間には、これまでにない張り詰めた空気がただよった。
番組では、順位発表のほかにも、コンセプト評価5曲の発表、チーム編成、料理自慢の練習生たちが集結した「メンプリNo.1決定戦」などが行われた。次回はコンセプト評価でチーム再編成が行われる。さらに、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でも話題を呼んだYUMEKIや世界的コレオグラファーのペク・グヨンが登場する。
ファイナルは、6月6日午後1時30分から午後3時25分までLeminoでの生配信と日本テレビ系列全国ネットでの生放送となる。
【「第2回順位発表式」結果】
1 K.DAIKI（加藤 大樹）
2 YURA（安部 結蘭）
3 KOSUKE（照井 康祐）
4 KINARI（剱持 吉成）
5 YOSHIKI（矢田 佳暉）
6 SIYOUNG（パク・シヨン）
7 SHINHAENG（オ・シンヘン）
8 RYOGA（飯塚 亮賀）
9 HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）
10 RYUJI（杉山 竜司）
11 ISSA（柳谷 伊冴）
12 OSUKE（土田 央修）
13 RICKEY（チェン・リッキー）
14 TOWA（濱田 永遠）
15 K.TAKUTO（熊部 拓斗）
16 YUKI（後藤 結）
17 KOTARO（浅香 孝太郎）
18 KEITO（小野 慶人）
19 KOSHIRO（青沼 昂史朗）
20 KO.REN（小清水 蓮）
21 ADAM（アダム・ナガイ）
22 Y.SHU（山下 柊）
23 KANAME（横山 奏夢）
24 HYUNJAE（イ・ヒョンジェ）
25 JAEYONG（ユン・ジェヨン）
26 CHISATO（小林 千悟）
27 O.YUSEI（大林 悠成）
28 GOTEN（倉橋 吾槙）
29 GIUSEPPE（小笠原 ジュゼッペ 慧）
30 RYOTA（石田 亮太）
31 KAICHI（リュウ・カイチ）
32 YUMA（岡田 侑磨）
33 S.AYUMU（篠ヶ谷 歩夢）
34 MAKI（田中 蒔）
35 I.RIKUTO（今江 陸斗）