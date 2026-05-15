バイオリニスト・木嶋真優（39）が15日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。

「【ご報告】いつも応援してくださる皆様へ 私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を発表。「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢れる幸せな報告から目を逸らしたくなるような日もありました。今があるのは家族の大きな支えがあったからこそです」と心境をつづった。

「医師と相談をしながら、出産間近までコンサートや仕事を続けさせていただくことにしました。ギリギリまで悩みましたが、表舞台に立たせていただく以上、皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告を決意いたしました」と出産直前まで仕事を継続することも伝えた。

「人生の新しいフェーズに入った今、周りの方々に改めて感謝し、私のお腹の中にそっと宿ってくれた命を大切に育みながら、音楽家としてより真摯に音楽と向き合うとともに、一人の母親として、私自身もっと成長していきたいと思っています」と母としての思いを記し、「コンサートやその他の仕事は予定通り、変わらず続けさせていただきます。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。これからも温かく見守っていただけると幸いです。木嶋真優」と結んだ。

木嶋は19年に結婚したことを20年2月に公表している。