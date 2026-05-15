お笑いタレント古坂大魔王（52）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、M−1グランプリのあり方について私見を語った。

番組では、人気ロックバンド「サカナクション」の山口一郎が、ラジオ番組で独自のボーカル論を語った記事を紹介した。山口は、ピッチ（音の高さ）の正確さなどで評価するカラオケの採点機能に「ピッチが合ったから何なの？」と疑問を口に。また、新人のデモテープを聞いたところ、人気歌手を模倣した歌い方が多いとし、オリジナリティーの欠如を嘆く内容だった。

見解を問われた古坂は、最近、AIを使った楽曲制作をしていると説明。「メインメロ（ディー）はまだ使えたもんじゃない。何となく全部、想像が付くんですよ」と話し、AIによる表現は奥行きが少ないと痛感していることを明かした。

人間が作る楽曲について、「歌って、ずっと犯人が分からないまま進んでいく。人間の声というのは。どうなるか分からないというものを成立させていくので」と表現。その上で「ピッチに合わせる…テレビのカラオケの採点を見ながら、“あーずれた、ゴーン！”みたいな、アレが一番悪ですよ」と、カラオケの採点番組について思いをぶっちゃけた。

また「あれ、ゲームなんですよ」とも評しつつ、お笑いにも当てはめた。「お笑いが、M−1が全てとなっていることが変なんですよ。あれゲームなんですよ、M−1って。M−1という、1番組の1コーナーなんですよ。なのに、あれが至上になっていることがおかしい」。お笑いの表現として「音楽コントもあり、長えコントもあり（でいい）」と持論を述べ、「何あれ？3分か5分でまとめなきゃいけない…って、僕は思っている」と、現行の開催方式に意見を述べた。