5月16日と17日はPASMO・Suicaの一部サービスが利用停止に。「さらっと重大なお知らせ」「気をつけなければ」

2026年5月16日と17日はPASMOシステム切替のため、PASMO・SuicaのICカード乗車券の一部サービスが利用できなくなります。

SNSでは、情報を入手した人たちから「さらっと重大なお知らせが......」「チャージ停止とかあるんだ」「気をつけなければ」などの声が上がっています。

週末のお出かけ前に必ず確認を！

対象となるのは、PASMO・SuicaのICカード乗車券。モバイルPASMO/Apple PayのPASMOやクレジット一体型カード等も含まれます。

影響エリアは、PASMOエリア、首都圏・仙台・新潟・青森・盛岡・秋田の各Suica利用可能エリアです。

利用停止となるサービスは以下の通り。

【5月16日21時から終電車まで】

●PASMO（定期券・企画券含む）の新規発売およびチャージ

●PASMO・Suicaの紛失・障害再発行の申込み（モバイル PASMO/Apple Payの PASMOの場合、19時から利用不可）

●PASMOの紛失・障害再発行（モバイル PASMO/Apple Payを含む）

●PASMOの払いもどし（モバイル PASMO/Apple Payを含む）

●PASMO定期券の払いもどし（モバイル PASMO/Apple Payを含む）

●紛失再発行後に発見したPASMOのデポジット返却

●PASMOの履歴表示・印字（100件分）

●その他一部サービス

【5月17日終日】

●5月16日にPASMOの紛失再発行・障害再発行の登録をした人への紛失再発行および障害再発行

なお、鉄道・バスの乗車、電子マネーの支払いは通常通り利用できます。

また、予備日の5月30日と31日も一部サービスを停止する場合があります。

週末に外出予定のある人は事前のチェックを。

（東京バーゲンマニア編集部）