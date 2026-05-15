「ぶいすぽっ！」に所属する橘ひなのによる初のワンマンライブ『Tachibana Hinano One-Man Live Progress』が、8月15日・16日の2日間、TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）にて開催されることが発表された。

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あわせて特設サイトが公開され、公演詳細やチケット情報が解禁された。メンバーシップ一次先行受付（抽選）は、5月16日12時より開始される。

現地チケットは指定席が9,900円（税込）、注釈付き指定席が8,800円（税込）。配信チケットも用意され、販売価格は6,000円（税込）、冒頭部分のみYouTubeにて無料配信される予定となっている。

橘ひなのは、『Apex Legends』『League of Legends』『Street Fighter 6』など、競技性の高いesportsタイトルを中心にプレイしているVTuber。ゲームのみならず音楽活動にも注力しており、2024年10月には自身初のオリジナル楽曲「Love me?」を発表。2025年11月には、「ぶいすぽっ！フェス 2025」内のライブイベント「DIAMOND in the ROUGH」のために制作されたアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection “DIAMOND in the ROUGH”』に、ソロ楽曲「大♡大♡大♡大好き」が収録された。

（文＝リアルサウンドテック編集部）