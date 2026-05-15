THE MODSが、10年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『REVOLVER 45』を6月17日にリリース。あわせてジャケット写真も公開された。

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2026年は同バンドのデビュー45周年にあたる年。本作は、コロナ禍やリーダー 森山達也の病気療養を経て、メンバー4人が制作した作品となる。これまでもアニバーサリーに合わせてリリースされた作品はあったが、自身の軌跡を振り返り、その思いを反映させた作品は今回が初めてだという。

サウンド面では、強靭なビートを保ちながら、ルーツミュージックへの敬愛と多彩なアプローチによる新境地も感じられる全11曲が収録される。

また、5月27日には、所属全レーベルからファン投票によって選出されたオールタイムリクエストベストアルバム『SMOKIN' GUN ～Forever Hits：Fan Edition 45～』も発売される。Blu-spec CD2仕様のCD3枚とBlu-ray Disc 1枚の4枚組オリジナルBOX仕様となっている。

デビュー45周年の記念日となる6月21日には、地元である福岡 UNITEDLABにてイベント『THE MODS ILLEGAL EVENT 2026 “ONE TIME ROLL”』を開催。オープニングアクトにKOZZY IWAKAWA（THE MACKSHOW／THE COLTS）を迎え、ライブ後にはアフターパーティも行われる。

さらに、ニューアルバムを携えた45周年集大成ツアーを今秋に開催予定。詳細はアルバム発売日の6月17日に発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）