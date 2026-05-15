Bialystocksが、新曲「一瞬」を5月22日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開された。

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本楽曲は、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として書き下ろされたもの。日々の風景の中にある言葉にならない感情の揺らぎを静かに掬い上げるような、軽やかな一曲に仕上がっている。

また、リリースに合わせてPre-add／Pre-saveキャンペーンも実施。本楽曲をPre-add／Pre-saveすると、抽選で30名にオリジナルのフォトフレームが配布される。

なおBialystocksは、7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催予定。チケットは先行販売時点でソールドアウトしている。同日には、過去作『Tide Pool』『Quicksand』『Songs for the Cryptids』のアナログレコード3作品を重量盤でリリース予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）