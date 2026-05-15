福岡が2選手の自由交渉リスト入りを発表…ウッドベリーは平均19.0得点も契約満了

5月15日、B2西地区に所属するライジングゼファー福岡は、スンスーヤオとテレンス・ウッドベリーが同日15時付で自由交渉選手リストに公示されることを発表した。クラブ発表では公示理由に言及されていないが、Bリーグ自由交渉選手リストでは両選手とも「契約満了」と明示されている。

中国出身で29歳のスンスーヤオは、210センチ114キロのセンター。昨シーズンに茨城ロボッツでアジア特別枠選手としてBリーグデビューを果たし、今シーズンから福岡に加入した。長身を生かして外国籍選手をマークし、チームに貢献。今シーズンは39試合に出場し、平均6分4秒のプレータイムで2.2得点、1.1リバウンドを記録した。

アメリカ出身で38歳のウッドベリーは、203センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。過去にB2レギュラーシーズンMVPを受賞した経験を持つベテランは、今シーズン開幕後の昨年11月にB1の群馬クレインサンダーズへ短期契約で加入し、今年2月から福岡に加わった。B2リーグ戦では22試合に出場し、チームトップとなる1試合平均19.0得点に加え、6.0リバウンド、2.8アシスト、3ポイント成功率44.7パーセントをマークした。

来シーズンからBワンに所属する福岡は、ここまで複数選手の自由交渉選手リスト入りを発表しており、チーム再編が進められている。





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