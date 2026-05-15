新たな土産物を開発し瀬戸内の魅力を発信しようと、「せとうちおみやげグランプリ」の本審査会がきのう（14日）高松市で開かれました。

【写真を見る】瀬戸内海をイメージした青いうどんなど新たな土産物の審査会「せとうちおみやげグランプリ」

瀬戸内海をイメージした青いうどんです。レモンのジュレをのせて楽しみます。

こちらは、岡山県産の抹茶と、香川県の和三盆の味わいが広がる、焼き菓子です。

4回目となった「せとうちおみやげグランプリ」には100以上の応募があり、このうち14商品がきのうの本審査に進みました。

おいしさや目新しさなど6つの項目で審査

JR西日本グループとJR四国グループが企画したもので、審査員は、参加した企業の担当者から説明を受けながら、おいしさや目新しさなど6つの項目を評価していきました。

（参加した企業の担当者）

「いちから商品をアピールする場がなかなかないので、せとうちおみやげグランプリという盛り上げる場をつくってもらいありがたいなと」

「（瀬戸内には）すてきな素材があるんだなと再発見になったので、楽しみながら今回商品をつくりました」

グランプリは？

グランプリには広島県の「瀬戸内海苔のチーズパイ」が選ばれました。チーズとのりの組み合わせに甘さを加えた新スイーツです。

グランプリをはじめ14商品のすべてが、今年7月からJRの中四国にある11の駅で販売される予定です。