6月19日に公開されるマッツ・ミケルセン主演映画『さよなら、僕の英雄』のメインビジュアルと場面写真が公開された。

参考：マッツ・ミケルセンがジョン・レノンを自称 『さよなら、僕の英雄』特報映像公開

本作は、『愛を耕すひと』の脚本などでも知られ、これまで数々の作品でミケルセンとタッグを組んできたアナス・トマス・イェンセンの監督6作目となるヒューマンドラマ。2025年の第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、ロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。

強盗事件での服役を終えたアンカー（ニコライ・リー・コス）は、事件の際に大金を隠した兄と15年ぶりに再会する。しかし兄のマンフレル（マッツ・ミケルセン）はその隠し場所を忘れ、さらには自身をジョン・レノンだと思い込んでいた。2人は大金の入ったバッグを探す旅にでるが、やがてそれは自分が何者かを見つめ直す旅へと変化していく。

ミケルセンは記憶を失った兄・マンフレルを演じ、弟・アンカー役はミケルセンと同じくこれまでイェンセン監督作品に出演し続けているニコライ・リー・コスが務めた。

公開されたメインビジュアルでは、ビートルズ風の煌びやかな衣装に身を包み、何かに思いを馳せる兄マンフレル（マッツ・ミケルセン）や、いつも怒ってばかりの弟アンカー（ニコライ・リー・コス）がパーティー会場でそっと微笑む表情が描かれている。さらに、スタジオでもなく室内でもなく家の前で演奏の練習をするバンドメンバーと、その傍でグラスを傾ける人物たちなど、マンフレルたちの元実家でそれぞれが好き勝手に各々の時間を過ごす風景も。

あわせて公開された場面写真では、大金を狙う大柄で粗暴なフレミング、ビートルズ再結成をアンカーに提案した精神科医ローター、そして自称リンゴ・スター、自称ポール・マッカートニー＆ジョージ・ハリスンなど、物語に絡んでいく曲者たちが切り取られている。さらには、屋外練習中バンドの前に人が倒れる不穏な一幕も。果たして大金は見つかるのか。

（文＝リアルサウンド編集部）