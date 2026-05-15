１５日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比１２４４円安の６万１４０９円と大幅続落した。一時１７００円を超す下落となり６万１０００円を割り込む場面もあった。市場の関心を集めたのは、フジクラ<5803.T>とキオクシアホールディングス<285A.T>のＡＩ・半導体関連の主力２銘柄だ。前日の後場に決算を発表したフジクラは２７年３月期の最終減益予想が嫌気され大幅続落した。また、キオクシアは、この日の引け後の決算発表を前にいったん利益確定売りが膨らんだ。



フジクラは、光ファイバーの製造工程での水素不足が影響している様子で、市場からは「思わぬ伏兵」が足を引っ張ったとの見方が出た。ただし、水素不足は中東情勢とは関係はない模様で、今期業績予想は保守的ともみられている。一方、キオクシアは引け後に決算を公表し、４～６月期の連結営業利益は前年同期比２９倍の１兆２９８０億円の大幅増益予想を示した。この結果に対する週明け１８日の市場の反応が注視されている。



この日のフジクラとキオクシアの大幅安は「ＡＩ・半導体関連株への一極集中に対する警戒感を反映したもの」（市場関係者）といえる。それだけに、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>など金融株やホンダ<7267.T>など自動車株が値を上げていたのは、バリュー株を含めた「市場分散」を意識した動きとみられる。ただ、その一方でＡＩ・半導体関連を中心とする一極集中は続くが、その物色はより裾野が広がる、との見方が大手証券からは出ている。「ＡＩ分散」の見方で、具体的には「フィジカルＡＩ」などへ物色の裾野を広げるというものだ。この日もファナック<6954.T>は値を上げており、安川電機<6506.T>やハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>などが上昇基調を強めている。本格的なバリュー株復活には原油価格の落ち着きも必要となりそうで、米中首脳会談後のイラン情勢の行方は引き続き注視される。



更に来週は、米国市場のビッグイベントとなったエヌビディア＜NVDA＞の決算発表が２０日に予定されている。２～４月期決算は売上高が前年同期比８０％増、ＥＰＳは同２．２倍との見方も出ており、次世代製品「ルービン」の発売時期などが関心を集めている。その結果は、ＡＩ・半導体関連株の行方を大きく左右しそうだ。



上記以外のスケジュールでは、２０日に４月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨が公表される。２１日に米４月住宅着工件数、米５月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米５月Ｓ＆Ｐグローバル製造業ＰＭＩが発表される。１８日から１９日にはＧ７財務相・中央銀行総裁会議が開催される。１９日にホーム・デポ＜HD＞、キーサイト・テクノロジー 、２０日にアナログ・デバイセズ＜ADI＞、トール・ブラザーズ＜TOL＞、ターゲット＜TGT＞、２１日にディア＆カンパニー＜DE＞、ウォルマート＜WMT＞が決算を発表する。



国内では、１９日に１～３月期ＧＤＰ、２０日に訪日外客数、２１日に３月機械受注、４月貿易収支、２２日に消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。１８日に芝浦機械<6104.T>、２０日に東京海上ホールディングス<8766.T>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>、ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>が決算発表を行う。来週の日経平均株価の予想レンジは、６万０５００～６万３０００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS