三菱ＵＦＪ、２７年３月期最終益は１１％増を予想 前期は初の２兆円大台乗せ 三菱ＵＦＪ、２７年３月期最終益は１１％増を予想 前期は初の２兆円大台乗せ

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>は１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の最終利益予想について２兆７０００億円（前期比１１．２％増）と開示した。初めて２兆円大台に乗せた前期に続き、４期連続となる過去最高益の更新を見込む。年間配当予想は中間・期末各４８円の合計９６円（前期は８６円）とした。



同時に今期を最終年度とする中期経営計画（２５年３月期～）のＲＯＥ（自己資本利益率）の目標を従来の９％程度から１２％程度に引き上げたと発表した。直近の業績動向を踏まえた。また、取得総数４５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．４０％）、取得総額１０００億円を上限とする自社株買いを実施すると開示。取得期間は５月１８日から６月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。



２６年３月期は経常収益が１４兆６２０８億４３００万円（前の期比７．３％増）、最終利益が２兆４２７２億２９００万円（同３０．３％増）だった。組替えによる資金利益や持ち分法投資損益の増加などが利益を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS