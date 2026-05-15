Nothing's Carved In Stoneが今秋に横浜、名古屋、大阪で開催する2マンツアー『Hand In Hand Tour 2026』の第1弾ゲストバンドとして、[Alexandros]の出演が決定した。

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[Alexandros]が出演するのは、ツアー初日となる9月30日のKT Zepp Yokohama公演。10月2日の名古屋DIAMOND HALL、10月30日のGORILLA HALL OSAKAのゲストバンドは後日発表される。あわせて、本日よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。

なお、Nothing's Carved In Stoneは約4年ぶりとなるフルアルバム『Fire Inside Us』を今年リリース。coldrainのMasatoをフィーチャリングに迎えた「All We Have feat. Masato (coldrain)」をはじめ、「May」「Everything」など先行シングル3曲を含む全10曲が収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）