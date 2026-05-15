ゴスペラーズEP『UNIVER5OUL』全収録曲を発表！小野リサや『アカペラ侍』の声優陣が参加
ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』の収録楽曲内容が発表され、その全貌が明らかとなった。
■「アカペラ音頭」にはアニメ『アカペラ侍』で共演した豪華声優陣が参加
本作には全5曲を収録。グループの原点ともいえるインディーズ時代の楽曲「Gospellers’ Theme」をあらたに今のメンバーでレコーディングし、「The Gospellers Theme」として初の音源化を果たした他、“対話”をコンセプトに、メンバー同士のボーカルリレーが印象的でダンサブルなナンバー「UNItVERSE」（読み：ユニバース）、人生と愛の10箇条が大人の心に追憶を呼び起こす「Lessons」を収録している。
また「Memoria」（読み：メモリア/「o」は、アキュートアクセント付きが正式表記）はゲストボーカル＆ギターに小野リサを迎えたボサノバ調の楽曲に仕上がっている。
さらに、日本の夏の風情を感じさせる「アカペラ音頭」には、ゴスペラーズが声優として初主演を務めたアニメ『アカペラ侍』で共演した、豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬ら豪華声優陣が参加し、作品に華を添えている。
EPの特典映像等の詳細は、順次発表予定。
ゴスペラーズは8月から12月にかけて、全35公演の全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』を開催する予定だ。
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
EP『UNIVER5OUL』
＜収録曲＞
1. The Gospellers Theme
2. UNItVERSE
3. Lessons
4. Memoria ゴスペラーズ & 小野リサ
5. アカペラ音頭（Character Voice：豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬、熊谷海麗、ふじたまみ、岡村明香）
■関連リンク
ゴスペラーズ OFFICIAL SITE
https://www.gospellers.tv/