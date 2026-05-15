ゴスペラーズEP『UNIVER5OUL』全収録曲を発表！小野リサや『アカペラ侍』の声優陣が参加

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ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』の収録楽曲内容が発表され、その全貌が明らかとなった。

■「アカペラ音頭」にはアニメ『アカペラ侍』で共演した豪華声優陣が参加

本作には全5曲を収録。グループの原点ともいえるインディーズ時代の楽曲「Gospellers’ Theme」をあらたに今のメンバーでレコーディングし、「The Gospellers Theme」として初の音源化を果たした他、“対話”をコンセプトに、メンバー同士のボーカルリレーが印象的でダンサブルなナンバー「UNItVERSE」（読み：ユニバース）、人生と愛の10箇条が大人の心に追憶を呼び起こす「Lessons」を収録している。

また「Memoria」（読み：メモリア/「o」は、アキュートアクセント付きが正式表記）はゲストボーカル＆ギターに小野リサを迎えたボサノバ調の楽曲に仕上がっている。

さらに、日本の夏の風情を感じさせる「アカペラ音頭」には、ゴスペラーズが声優として初主演を務めたアニメ『アカペラ侍』で共演した、豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬ら豪華声優陣が参加し、作品に華を添えている。

EPの特典映像等の詳細は、順次発表予定。

ゴスペラーズは8月から12月にかけて、全35公演の全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』を開催する予定だ。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

＜収録曲＞

1. The Gospellers Theme

2. UNItVERSE

3. Lessons

4. Memoria ゴスペラーズ & 小野リサ

5. アカペラ音頭（Character Voice：豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬、熊谷海麗、ふじたまみ、岡村明香）

■関連リンク

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

https://www.gospellers.tv/

■【画像】小野リサ アーティスト写真