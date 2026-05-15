凛として時雨“あの日あの会場でどれほどの衝撃があったのか”昨年末の日本武道館公演がエムオン!独占放送

凛として時雨が2025年末に開催した日本武道館公演がエムオン!にて5月30日に独占放送される。

■轟音かつプログレッシブなパフォーマンスで観る者を虜にする、凛として時雨のライブは必見

男女ツインボーカルから生まれるせつなく冷たいメロディと、鋭く変幻自在な曲展開で唯一無二の存在であり続ける“凛として時雨”。

MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼らが2025年12月に東京・日本武道館で開催した単独公演『失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan』の模様を独占放送。轟音かつプログレッシブなパフォーマンスで観る者を虜にする彼らのライブは必見！

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計20名に、「凛として時雨×MUSIC ON! TV（エムオン!）オリジナルクリアポーチ」がプレゼントされる。抽選で3名には、直筆サイン入りが当たるチャンスも。お見逃しなく。

■TK（Vo/Gu）コメント

■番組情報

MUSIC ON! TV『M-ON! LIVE 凛として時雨 「失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」』

05/30（土）20:30～22:30

06/28（日）22:00～24:00 再放送

■関連リンク

キャンペーンに関する詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/04/04/311035/

■【画像】凛として時雨 最新ビジュアル