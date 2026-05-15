TORA PROJEC所属の3人組ユニット“Bestted（ベスティッド）”新曲2タイトル同時リリース決定！ジャケット解禁

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2025年7月に活動を始動し、同年の『出れんの!?サマソニ!?』への出演も果たした男性3人組ユニット・Bestted（ベスティッド）が、新曲2タイトル「As You Are」と「S＋Way」（読み：スウェイ）を同時リリースすることが決定。

新曲リリースに先駆け、2タイトルのジャケット写真が公開された。

■2曲の新曲を『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』で初披露

新曲2曲の同時リリースおよび、6月27日開催の『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』で初披露されるという情報は、5月10日に出演した『ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM』にて本人たちによりすでに公にされていたが、今回、その楽曲タイトルとジャケット写真が解禁された。

「As You Are」は、何気ない日常の中で、ふとした瞬間に気づく“特別な存在”をテーマにしたラブソング。自分では気づいていないその魅力も、そのままで十分に輝いているという想いをまっすぐに描く。不器用ながらも一歩踏み出そうとする感情と、心拍のように高鳴るビートが重なり、聴く人の背中をそっと押す一曲だ。

「S＋Way」は、Besttedが音で“あなた”を誘惑する魅惑のダンスチューン。スパイシーなフロウとクレージーなGlowで、気づけば“俺らのペース”に！ この曲に身を委ねれば、すべてを忘れてただ揺れるグルーヴィーな体験が待っている。

6月27日開催の『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』では、この2曲の全貌を最速で体感できる。メンバー自らが振付を制作、さらにこれまでの楽曲についてもこの日のだけの特別な演出を加えた、スペシャルなステージを準備しているという。楽曲の初披露に加え、これまでのBesttedの楽曲もあらたな形で楽しめる、一夜限りの特別な公演は、今のBesttedが持つすべてを詰め込んだステージとなる予定だ。

タイトルとジャケット写真の公開によって、期待が高まるふたつの新曲。Besttedのあらたな挑戦と進化を、ぜひ会場で目撃しよう。

■ライブ情報

『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE 2026』

06/27（土） 東京・ヒューリックホール東京

1st：13:00 OPEN / 14:00 START

2nd：17:00 OPEN / 18:00 START

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