「日経225ミニ」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限11万5526枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の11万5526枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 115526( 115526)
ソシエテジェネラル証券 78608( 78608)
バークレイズ証券 26654( 26654)
SBI証券 52988( 25340)
楽天証券 36246( 16190)
松井証券 13994( 13994)
サスケハナ・ホンコン 7104( 7104)
日産証券 5238( 5238)
三菱UFJeスマート 8515( 5095)
ビーオブエー証券 4864( 4864)
JPモルガン証券 3413( 3413)
マネックス証券 3373( 3373)
フィリップ証券 1473( 1473)
ゴールドマン証券 1251( 1251)
みずほ証券 1221( 1221)
インタラクティブ証券 1159( 1159)
モルガンMUFG証券 930( 930)
東海東京証券 481( 481)
野村証券 369( 369)
UBS証券 340( 340)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 887( 887)
ソシエテジェネラル証券 602( 602)
バークレイズ証券 471( 471)
SBI証券 138( 64)
フィリップ証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 61( 51)
マネックス証券 47( 47)
楽天証券 88( 28)
JPモルガン証券 21( 21)
ドイツ証券 17( 17)
松井証券 15( 15)
日産証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 12( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 115526( 115526)
ソシエテジェネラル証券 78608( 78608)
バークレイズ証券 26654( 26654)
SBI証券 52988( 25340)
楽天証券 36246( 16190)
松井証券 13994( 13994)
サスケハナ・ホンコン 7104( 7104)
日産証券 5238( 5238)
三菱UFJeスマート 8515( 5095)
ビーオブエー証券 4864( 4864)
JPモルガン証券 3413( 3413)
マネックス証券 3373( 3373)
フィリップ証券 1473( 1473)
ゴールドマン証券 1251( 1251)
みずほ証券 1221( 1221)
インタラクティブ証券 1159( 1159)
モルガンMUFG証券 930( 930)
東海東京証券 481( 481)
野村証券 369( 369)
UBS証券 340( 340)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 887( 887)
ソシエテジェネラル証券 602( 602)
バークレイズ証券 471( 471)
SBI証券 138( 64)
フィリップ証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 61( 51)
マネックス証券 47( 47)
楽天証券 88( 28)
JPモルガン証券 21( 21)
ドイツ証券 17( 17)
松井証券 15( 15)
日産証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 12( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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