「日経225ミニ」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限24万4190枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万4190枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 244190( 244190)
ソシエテジェネラル証券 198315( 198315)
バークレイズ証券 73482( 73482)
SBI証券 120645( 51627)
松井証券 29655( 29655)
楽天証券 56834( 27964)
日産証券 20031( 20031)
サスケハナ・ホンコン 18608( 18608)
JPモルガン証券 13585( 13585)
モルガンMUFG証券 11501( 11489)
三菱UFJeスマート 17633( 10167)
ビーオブエー証券 9690( 9690)
マネックス証券 7206( 7206)
ゴールドマン証券 7071( 7025)
みずほ証券 6439( 6326)
BNPパリバ証券 5522( 5522)
インタラクティブ証券 4594( 4594)
広田証券 3641( 3641)
フィリップ証券 3223( 3223)
野村証券 2606( 2446)
SMBC日興証券 113( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6057( 3557)
ソシエテジェネラル証券 3443( 3443)
バークレイズ証券 2466( 2466)
フィリップ証券 348( 348)
SBI証券 379( 205)
マネックス証券 133( 133)
楽天証券 351( 127)
三菱UFJeスマート 152( 84)
JPモルガン証券 78( 78)
松井証券 59( 59)
ドイツ証券 33( 33)
豊証券 28( 28)
日産証券 12( 12)
インタラクティブ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ビーオブエー証券 2500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
ABNクリアリン証券 76( 76)
フィリップ証券 18( 18)
JPモルガン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 18( 10)
SBI証券 19( 9)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 37( 7)
松井証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 244190( 244190)
ソシエテジェネラル証券 198315( 198315)
バークレイズ証券 73482( 73482)
SBI証券 120645( 51627)
松井証券 29655( 29655)
楽天証券 56834( 27964)
日産証券 20031( 20031)
サスケハナ・ホンコン 18608( 18608)
JPモルガン証券 13585( 13585)
モルガンMUFG証券 11501( 11489)
三菱UFJeスマート 17633( 10167)
ビーオブエー証券 9690( 9690)
マネックス証券 7206( 7206)
ゴールドマン証券 7071( 7025)
みずほ証券 6439( 6326)
BNPパリバ証券 5522( 5522)
インタラクティブ証券 4594( 4594)
広田証券 3641( 3641)
フィリップ証券 3223( 3223)
野村証券 2606( 2446)
SMBC日興証券 113( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6057( 3557)
ソシエテジェネラル証券 3443( 3443)
バークレイズ証券 2466( 2466)
フィリップ証券 348( 348)
SBI証券 379( 205)
マネックス証券 133( 133)
楽天証券 351( 127)
三菱UFJeスマート 152( 84)
JPモルガン証券 78( 78)
松井証券 59( 59)
ドイツ証券 33( 33)
豊証券 28( 28)
日産証券 12( 12)
インタラクティブ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ビーオブエー証券 2500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
ABNクリアリン証券 76( 76)
フィリップ証券 18( 18)
JPモルガン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 18( 10)
SBI証券 19( 9)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 37( 7)
松井証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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