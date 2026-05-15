「TOPIX先物」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7357枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7357枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7357( 7307)
ソシエテジェネラル証券 5580( 5580)
バークレイズ証券 4275( 4275)
ビーオブエー証券 2049( 2049)
ゴールドマン証券 1702( 1694)
JPモルガン証券 1534( 1534)
モルガンMUFG証券 745( 745)
サスケハナ・ホンコン 594( 594)
SBI証券 367( 301)
日産証券 216( 216)
シティグループ証券 131( 131)
UBS証券 175( 125)
野村証券 102( 102)
ドイツ証券 76( 76)
BNPパリバ証券 64( 64)
松井証券 49( 49)
大和証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 19( 15)
広田証券 14( 14)
インタラクティブ証券 9( 9)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
UBS証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7357( 7307)
ソシエテジェネラル証券 5580( 5580)
バークレイズ証券 4275( 4275)
ビーオブエー証券 2049( 2049)
ゴールドマン証券 1702( 1694)
JPモルガン証券 1534( 1534)
モルガンMUFG証券 745( 745)
サスケハナ・ホンコン 594( 594)
SBI証券 367( 301)
日産証券 216( 216)
シティグループ証券 131( 131)
UBS証券 175( 125)
野村証券 102( 102)
ドイツ証券 76( 76)
BNPパリバ証券 64( 64)
松井証券 49( 49)
大和証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 19( 15)
広田証券 14( 14)
インタラクティブ証券 9( 9)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
UBS証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース