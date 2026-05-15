「TOPIX先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万3717枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3717枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23717( 23437)
ソシエテジェネラル証券 23760( 22756)
バークレイズ証券 16782( 16681)
JPモルガン証券 6997( 5758)
モルガンMUFG証券 6592( 5552)
ゴールドマン証券 8187( 3493)
ビーオブエー証券 3782( 3349)
SMBC日興証券 3186( 2881)
サスケハナ・ホンコン 2834( 2834)
野村証券 4745( 2816)
ドイツ証券 1154( 1154)
日産証券 1064( 1064)
UBS証券 1200( 900)
シティグループ証券 3742( 814)
みずほ証券 1047( 789)
大和証券 941( 771)
BNPパリバ証券 1114( 701)
SBI証券 789( 547)
広田証券 507( 507)
三菱UFJ証券 129( 129)
三菱UFJeスマート 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
日産証券 14( 14)
SBI証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23717( 23437)
ソシエテジェネラル証券 23760( 22756)
バークレイズ証券 16782( 16681)
JPモルガン証券 6997( 5758)
モルガンMUFG証券 6592( 5552)
ゴールドマン証券 8187( 3493)
ビーオブエー証券 3782( 3349)
SMBC日興証券 3186( 2881)
サスケハナ・ホンコン 2834( 2834)
野村証券 4745( 2816)
ドイツ証券 1154( 1154)
日産証券 1064( 1064)
UBS証券 1200( 900)
シティグループ証券 3742( 814)
みずほ証券 1047( 789)
大和証券 941( 771)
BNPパリバ証券 1114( 701)
SBI証券 789( 547)
広田証券 507( 507)
三菱UFJ証券 129( 129)
三菱UFJeスマート 18( 0)
取引高( 立会内)
日産証券 14( 14)
SBI証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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