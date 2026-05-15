「日経225先物」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限4644枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4644枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4644( 4616)
ソシエテジェネラル証券 2049( 2049)
バークレイズ証券 1052( 1052)
SBI証券 1429( 681)
サスケハナ・ホンコン 580( 580)
JPモルガン証券 564( 564)
松井証券 393( 393)
モルガンMUFG証券 322( 322)
楽天証券 515( 283)
日産証券 195( 195)
マネックス証券 185( 185)
UBS証券 122( 119)
野村証券 119( 111)
ビーオブエー証券 99( 99)
ゴールドマン証券 120( 95)
みずほ証券 74( 74)
HSBC証券 68( 68)
三菱UFJeスマート 92( 64)
BNPパリバ証券 63( 63)
インタラクティブ証券 46( 46)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 26( 20)
楽天証券 19( 13)
ドイツ証券 10( 10)
フィリップ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4644( 4616)
ソシエテジェネラル証券 2049( 2049)
バークレイズ証券 1052( 1052)
SBI証券 1429( 681)
サスケハナ・ホンコン 580( 580)
JPモルガン証券 564( 564)
松井証券 393( 393)
モルガンMUFG証券 322( 322)
楽天証券 515( 283)
日産証券 195( 195)
マネックス証券 185( 185)
UBS証券 122( 119)
野村証券 119( 111)
ビーオブエー証券 99( 99)
ゴールドマン証券 120( 95)
みずほ証券 74( 74)
HSBC証券 68( 68)
三菱UFJeスマート 92( 64)
BNPパリバ証券 63( 63)
インタラクティブ証券 46( 46)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 26( 20)
楽天証券 19( 13)
ドイツ証券 10( 10)
フィリップ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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