　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4644枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　4644(　　4616)
ソシエテジェネラル証券　　　　2049(　　2049)
バークレイズ証券　　　　　　　1052(　　1052)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1429(　　 681)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 580(　　 580)
JPモルガン証券　　　　　　　　 564(　　 564)
松井証券　　　　　　　　　　　 393(　　 393)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 322(　　 322)
楽天証券　　　　　　　　　　　 515(　　 283)
日産証券　　　　　　　　　　　 195(　　 195)
マネックス証券　　　　　　　　 185(　　 185)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 122(　　 119)
野村証券　　　　　　　　　　　 119(　　 111)
ビーオブエー証券　　　　　　　　99(　　　99)
ゴールドマン証券　　　　　　　 120(　　　95)
みずほ証券　　　　　　　　　　　74(　　　74)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　68(　　　68)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　92(　　　64)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　63(　　　63)
インタラクティブ証券　　　　　　46(　　　46)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　33(　　　33)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　　13)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　10(　　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース