「日経225先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万1782枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1782枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21782( 19673)
ソシエテジェネラル証券 16537( 13296)
バークレイズ証券 4769( 4479)
サスケハナ・ホンコン 3345( 3345)
モルガンMUFG証券 2970( 2856)
みずほ証券 2186( 1991)
JPモルガン証券 2867( 1855)
ゴールドマン証券 1808( 1738)
野村証券 2927( 1681)
SBI証券 3509( 1416)
松井証券 1058( 1058)
楽天証券 1514( 938)
日産証券 1049( 859)
大和証券 1173( 804)
BNPパリバ証券 1933( 787)
UBS証券 1953( 725)
三菱UFJeスマート 600( 516)
ドイツ証券 514( 514)
三菱UFJ証券 1295( 492)
SMBC日興証券 1193( 477)
HSBC証券 1400( 0)
ビーオブエー証券 806( 0)
シティグループ証券 358( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1165( 265)
SBI証券 145( 131)
ABNクリアリン証券 693( 43)
楽天証券 41( 29)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 13( 13)
ドイツ証券 11( 11)
岩井コスモ証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
HSBC証券 1400( 0)
UBS証券 1000( 0)
ビーオブエー証券 350( 0)
三菱UFJ証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21782( 19673)
ソシエテジェネラル証券 16537( 13296)
バークレイズ証券 4769( 4479)
サスケハナ・ホンコン 3345( 3345)
モルガンMUFG証券 2970( 2856)
みずほ証券 2186( 1991)
JPモルガン証券 2867( 1855)
ゴールドマン証券 1808( 1738)
野村証券 2927( 1681)
SBI証券 3509( 1416)
松井証券 1058( 1058)
楽天証券 1514( 938)
日産証券 1049( 859)
大和証券 1173( 804)
BNPパリバ証券 1933( 787)
UBS証券 1953( 725)
三菱UFJeスマート 600( 516)
ドイツ証券 514( 514)
三菱UFJ証券 1295( 492)
SMBC日興証券 1193( 477)
HSBC証券 1400( 0)
ビーオブエー証券 806( 0)
シティグループ証券 358( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1165( 265)
SBI証券 145( 131)
ABNクリアリン証券 693( 43)
楽天証券 41( 29)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 13( 13)
ドイツ証券 11( 11)
岩井コスモ証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
HSBC証券 1400( 0)
UBS証券 1000( 0)
ビーオブエー証券 350( 0)
三菱UFJ証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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