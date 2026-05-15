【ヴィクトリアマイル／追い切り診断】“打倒エンブロイダリー”一角に最高評価「S」　型通り良化して本来の姿へ「戴冠まであっても驚けない」

第21回（17日／GI、東京芝1600m）には、3つ目のGIタイトルを狙うエンブロイダリー、同期のオークス馬カムニャック、復活Vを期すチェルヴィニアなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「クイーンズウォーク」を取り上げる。

■クイーンズウォーク

昨秋は歯車が噛み合わなかった、その一言に尽きるのかもしれない。猛暑下での新潟遠征から放馬、そして長い立て直し期間。上半期に牝馬路線を牽引した存在だったことを思えば、あの停滞も腑に落ちる。だからこそ、充電を経て迎えた近走内容には、ようやく本来の姿へ戻ってきた気配が漂っている。

■クイーンズウォーク 調教動画

1週前追い切りはCWコースで併せ馬。6F82.5-67.3-51.9-36.7-10.8。全体時計も優秀だが、何より際立ったのはラストの切れ味。大きな完歩を保ったままトップスピードへ移行できるのは、この馬特有のセンス。最終は坂路で単走。サッと流す程度に留めていたが、大きな完歩ながら回転力も落ちず、ラストまで余力十分に駆け抜けた。後肢の踏み込みに力感が戻り、フォーム全体に芯が通ってきた印象を受ける。

元々、アクションの大きさとスケール感では世代上位の存在。その一方で、昨秋は精神面と体調面が噛み合わず、本来の能力を出し切れない時期が続いていた。ただ、今回の調整過程を見る限り、約4ヶ月ぶりの前走を使って型通り良化。血統由来の伸びやかなフットワークに加え、今はハミ受けや体幹の安定感まで整ってきたことで、走りの質そのものが一段上がっている。超高速決着への対応というテーマは残るものの、この充実した動きなら戴冠まであっても驚けない。

総合評価「S」