はなまるうどんで5月13日から期間限定で販売されている新メニュー「爆担々（ばくたんたん）」。

累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに、総重量約1キログラム、肉の総重量約340グラムという圧倒的なボリュームが話題となっています。その実力を確かめるべく、発売当日に実食しました。

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■ デカ盛りだけど、重苦しさを感じさせない盛り付け

今回取材に挑んだのは、体重100キロ超えの巨漢記者。大盛りメニューとあらば店に飛び込み完食するのが趣味ですが、総重量1キロのうどんに挑戦するのはこれが初めて。満腹感は早々にやってくるのか、それとも後からじわじわくるのか……。

期待と不安を胸に訪れたのは「はなまるうどん 蒲田サンライズ店」。蒲田駅前のアーケード商店街に位置する地下店舗です。

店頭の看板には「肉マシマシ」の文字が踊っています。価格は中盛が1380円、大盛が1600円（いずれも税込）。大盛については「冷たいつゆ」のみの提供ですが、麺は「熱盛り」と「冷やし」から選べます。今回は初夏ということもあり、「大盛・麺冷やし」を注文しました。

運ばれてきた「爆担々」は、大きな丼に唐揚げと豚しゃぶがこれでもかと盛り付けられ、実に見事な眺めです。ディッシャーでアイスクリームのように丸くトッピングされた肉味噌が可愛らしく、添えられた青ネギも涼しげ。温玉は別皿で提供されます。

唐揚げは中サイズが3個トッピングされており、キラキラと輝く衣が実にジューシー。特製ダレがまぶされた豚しゃぶも、ボリューミーながらさっぱりとした佇まいです。デカ盛りなのは言うまでもありませんが、全体的に重苦しさを感じさせない軽やかな印象を受けます。

具材をかき分けると、その下から大盛りのうどんが出現しました。淡い色合いのごま担々つゆに浸かったその姿は、見た目にもプリプリとして艶やか。期待が高まります。

まずはトッピングされた肉味噌を3分の1ほど取り分け、唐揚げと豚しゃぶに乗せて食べてみます。ごまの香ばしさと醤（ジャン）のピリッとしたコク深い辛味が肉の旨味を倍増させて、食べ応え抜群。粗挽きされたピーナッツの甘く香ばしい香りも、良いアクセントになっています。

■ 「総重量1キロ」が嘘みたいな軽やかさ 大盛りが苦手な人でも完食余裕

もはや具材だけで一つのメニューとして成立するほどの満足感ですが、あくまで主役はうどん。いよいよ本丸に挑みます。

まずはうどんを引き上げてみましょう。やはり総重量1キロともなると、うどんの重量感もかなりのもの。箸を持つ右手がプルプルと震えるほどのボリュームです。

「果たして完食できるか……」と一瞬不安がよぎりましたが、まずは一口。……驚いたことに、その食べ口は非常に軽やかです。ツルツル、モチモチとした食感の麺は、ほのかに甘いごま担々つゆと相性ぴったり。何口食べ進めても、不思議とお腹にたまりません。

後半で、とっておいた半熟卵を投入。さらにまろやかさが加速して、まったりとした空気に包みこまれます。

食べている間、スーッと爽やかなごまの香りが鼻を通り抜け、とても心地よい感覚に包まれます。「総重量1キロ」という数字にビビっていたのが嘘のようです。結果、食べ始めから15分ほどで完食。食後も胃もたれなどは一切感じず、スッキリとした表情で店を後にしました。

具材と味付けのバランスが絶妙で、まさにハイキング気分で「登山」を楽しめるようなメニュー。大盛りはちょっと……と敬遠している人にこそ、ぜひ試してほしい一杯です。

はなまるうどん「爆担々」は、6月3日までの期間限定提供。一部店舗では取り扱いがない場合もありますので、足を運ぶ際には必ず事前にチェックしましょう。

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051509.html