INI佐野雄大＆藤牧京介、リスナーの夢を全力応援 『レコメン！』新コーナーがスタート
11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と藤牧京介が、文化放送エンタメバラエティ『レコメン！』（月〜木 後10：00〜深1：00）内の新コーナー「レコメン！シェアリング あなたのみたい景色」に出演することが15日、発表された。同企画は、6月1日よりスタートし、深夜0時30分ごろから放送される3分番組となる。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
同コーナーは『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップしていくコーナー「レコメン！シェアリング」枠で放送され、6月1日から4週にわたって届ける。
今回は、「レコメン！シェアリング あなたのみたい景色」と題し、コンタクトレンズのシードとコラボレーション。リスナーが抱く夢や目標＝“いつか辿り着きたい景色”を募集し、番組での紹介を通して、佐野と藤牧がリスナーの夢を全力で応援する。
コーナーでは、「夢・達成したい目標」をリスナーから募集中。メールの宛先は「reco@joqr.net」となり、件名には「みたい景色」と記入。メールが採用されたリスナーには、レコメン！×シードオリジナルミラーとステッカーをプレゼントする。
さらに、6月27日、28日に東京・SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催される「シード AirGrade」のイベントでも『レコメン！』とのコラボレーション企画を実施。“いつか辿り着きたい景色”を書いてもらう『レコメン！』パネルが設置されるほか、来場者にはレコメン！×シードオリジナルステッカーをプレゼントする。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
同コーナーは『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップしていくコーナー「レコメン！シェアリング」枠で放送され、6月1日から4週にわたって届ける。
コーナーでは、「夢・達成したい目標」をリスナーから募集中。メールの宛先は「reco@joqr.net」となり、件名には「みたい景色」と記入。メールが採用されたリスナーには、レコメン！×シードオリジナルミラーとステッカーをプレゼントする。
さらに、6月27日、28日に東京・SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催される「シード AirGrade」のイベントでも『レコメン！』とのコラボレーション企画を実施。“いつか辿り着きたい景色”を書いてもらう『レコメン！』パネルが設置されるほか、来場者にはレコメン！×シードオリジナルステッカーをプレゼントする。