【あす最終回】IU＆ビョン・ウソク、見つめ合うだけで伝わる特別な空気感… 『21世紀の大君夫人』、ツーショット＆メイキングスチール公開
韓国の俳優IUとビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信中（全12話／毎週金・土曜 後11：20〜 1話ずつ配信）。最終回を前に、IU＆ビョン・ウソクのツーショット＆メイキングスチールが到着した。
【メイキングスチール】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソク
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスターIUと、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
いよいよ今週最終回を迎え、物語はいよいよクライマックスへ。契約結婚から始まったヒジュとイアン大君。互いが抱える孤独や傷に触れていく中で、ふたりは少しずつ心を通わせ、“本物の愛”を育んできた。
そしてついに“21世紀の大君夫人”が誕生する。王位継承に向け、より強い絆で結ばれていくヒジュとイアン大君。しかしその裏では、イアン大君と大妃様の学生時代にまつわる過去や、ヒジュへの想いが次第に大きくなっていくミン総理などそれぞれの複雑な感情が交錯していく。王室内での後継争いが激化し、度重なる危機が降りかかる中、運命を乗り越え結ばれることができるのか…。
本編では切なさとときめきを行き来しながら視聴者を魅了してきた2人だが、カメラの外でも抜群の相性を見せており、終わってほしくないという声が続出。公開された写真には、撮影の合間に自然な笑顔を見せる2人の姿や、和やかな空気感の中で息ぴったりなケミストリーを披露する様子が収められている。また、ツーショットスチールでは、まるでドラマから飛び出してきたかのようなふたりの姿が収められており、見つめ合うだけで伝わる特別な空気感に、まさに眼福という言葉がぴったりな仕上がりとなっている。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イアン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン
【メイキングスチール】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソク
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスターIUと、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
そしてついに“21世紀の大君夫人”が誕生する。王位継承に向け、より強い絆で結ばれていくヒジュとイアン大君。しかしその裏では、イアン大君と大妃様の学生時代にまつわる過去や、ヒジュへの想いが次第に大きくなっていくミン総理などそれぞれの複雑な感情が交錯していく。王室内での後継争いが激化し、度重なる危機が降りかかる中、運命を乗り越え結ばれることができるのか…。
本編では切なさとときめきを行き来しながら視聴者を魅了してきた2人だが、カメラの外でも抜群の相性を見せており、終わってほしくないという声が続出。公開された写真には、撮影の合間に自然な笑顔を見せる2人の姿や、和やかな空気感の中で息ぴったりなケミストリーを披露する様子が収められている。また、ツーショットスチールでは、まるでドラマから飛び出してきたかのようなふたりの姿が収められており、見つめ合うだけで伝わる特別な空気感に、まさに眼福という言葉がぴったりな仕上がりとなっている。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イアン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン