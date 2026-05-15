習近平国家主席とトランプ米大統領が少人数による会談―中国

習近平国家主席は15日午前、北京市内の中南海でトランプ米大統領と少人数による会談を行いました。

習主席はまず、「トランプ大統領の今回の訪問は歴史的かつ象徴的な訪問だ。我々は中米の建設的戦略的安定関係の新たな位置づけを共同で確定し、経済と貿易関係の安定の維持、各分野における実務協力の拡大、互いの関心事項の適切な解決について重要な共通認識に達し、国際および地域問題について意思疎通と協調を強化することで合意した」と述べた上で、「訪問は相互理解を促進し、相互信頼を深め、両国民の幸福を増進するのに役立つ。このこと（訪問）で、中米が相互尊重を基盤にして平和共存、協力とウィンウィンを実現し、正しい付き合いの道を歩むことが、両国民の願いであり、世界各国の人々が待ち望んでいることが改めて示された。トランプ大統領は米国を再び偉大にすることを望んでおり、私は中国人民を率いて中華民族の偉大な復興を実現することに力を入れている。中米双方は協力を強化することで、それぞれの発展と振興を促進することができる」と述べました。

これに対して、トランプ大統領は、「今回の訪中は非常に成功した訪問だった。双方は一連の重要な共通認識を形成し、多くの合意に達したほか、多くの問題を解決した。両国と世界にとって非常に有益だった」と述べた上で、「習近平主席は私の旧友だ。私は習主席を非常に尊敬しており、我々二人は良好な関係を築いた。米中関係はとても重要で、ますますよくなっていくに違いない」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）