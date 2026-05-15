ラヴズオンリーユー、初の牝馬仔馬は1口1円で募集 矢作芳人厩舎でDMMバヌーシー発表
DMMバヌーシーは15日、名馬ラヴズオンリーユーの仔馬「ラヴズオンリーユー2026」（牝馬 父：モーリス）を「1口1円・全40000口」で募集することを発表した。生産・育成：ノーザンファーム、予定厩舎は矢作芳人となっている。
【写真】走りそう！1口1円で募集された「ラヴズオンリーユー2026」
ラヴズオンリーユーは、4戦無敗でオークスを勝利したほか、海外G1を3勝、なかでも、日本調教馬として史上初となる米国ブリーダーズカップ フィリー&メアターフ制覇は、日本競馬史に残る偉業となった。2021年度JRA賞最優秀4歳以上牝馬に選出されたほか、日本馬として初めて米国エクリプス賞最優秀芝牝馬を受賞し、人気コンテンツ『ウマ娘』でもキャラクター化されている。
今回はラヴズオンリーユーに初めて牝馬の仔馬が誕生したことをから記念して、1口1円企画を実施。DMMバヌーシーは「多くの皆様とともに成長を見守り、活躍を応援していきたいとの思いから、1口1円で募集いたします」と説明した。
募集方式は「抽選」とし、誰でも申し込みができる、申込期間は15日〜6月17日までで、上限口数は4口までとなり申し込み多数の場合は当選口数を1口にしていく。
なお、抽選は「ラヴズオンリーユー親子 出資者優先区分（10000口）、「バヌーシークラス プレミアム優先区分（10000口）」、「新規の会員向け区分（10000口）、「既存の会員向け区分（10000口）の4つの区分で実施される。
【写真】走りそう！1口1円で募集された「ラヴズオンリーユー2026」
ラヴズオンリーユーは、4戦無敗でオークスを勝利したほか、海外G1を3勝、なかでも、日本調教馬として史上初となる米国ブリーダーズカップ フィリー&メアターフ制覇は、日本競馬史に残る偉業となった。2021年度JRA賞最優秀4歳以上牝馬に選出されたほか、日本馬として初めて米国エクリプス賞最優秀芝牝馬を受賞し、人気コンテンツ『ウマ娘』でもキャラクター化されている。
募集方式は「抽選」とし、誰でも申し込みができる、申込期間は15日〜6月17日までで、上限口数は4口までとなり申し込み多数の場合は当選口数を1口にしていく。
なお、抽選は「ラヴズオンリーユー親子 出資者優先区分（10000口）、「バヌーシークラス プレミアム優先区分（10000口）」、「新規の会員向け区分（10000口）、「既存の会員向け区分（10000口）の4つの区分で実施される。