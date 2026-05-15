IVE・レイ、単身渡った韓国での“努力＆葛藤” 『日曜日の初耳学』でソウルからリモート出演
韓国の6人組グループ・IVEのレイが17日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】最愛の母からの手紙に目をうるませるIVE・レイ
2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。
幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若さで単身韓国へ渡った彼女。多忙なレッスンと並行して現地の高校に通い、メンバーたちとの日常的な関わりの中で韓国語を習得していった、そのひたむきな努力の裏側が明かされる。
さらに、デビューという夢に向かって切磋琢磨する「月一評価」。プレッシャーを感じる時、彼女を支えたのは共に歩むメンバーたちの存在だった。孤独を感じないよう常に隣にいて、寄り添い支え続けてくれた仲間の絆。
そして、日本から母がかけ続けた「いつでも帰ってきていいよ」という愛の言葉。今回、母がレイに内緒で寄せた「毎晩、携帯電話を握りしめて眠っていた」という当時の胸の内が明かされると、レイの瞳には…。
さらに、宿舎での「性格優先」の驚きの部屋割りや、今や欠かせないツールとなったTikTokのレッスンなど、世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。
■出演者
＜MC＞林修、大政絢
＜ゲスト＞ 柏木由紀、河井ゆずる（アインシュタイン）、木嶋真優、キンタロー。、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、近藤春菜（ハリセンボン）、澤部佑（ハライチ）、中島健人、藤本美貴
＜リモート出演＞ 三浦璃来、木原龍一、IVE レイ
【動画】最愛の母からの手紙に目をうるませるIVE・レイ
2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。
幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若さで単身韓国へ渡った彼女。多忙なレッスンと並行して現地の高校に通い、メンバーたちとの日常的な関わりの中で韓国語を習得していった、そのひたむきな努力の裏側が明かされる。
そして、日本から母がかけ続けた「いつでも帰ってきていいよ」という愛の言葉。今回、母がレイに内緒で寄せた「毎晩、携帯電話を握りしめて眠っていた」という当時の胸の内が明かされると、レイの瞳には…。
さらに、宿舎での「性格優先」の驚きの部屋割りや、今や欠かせないツールとなったTikTokのレッスンなど、世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。
■出演者
＜MC＞林修、大政絢
＜ゲスト＞ 柏木由紀、河井ゆずる（アインシュタイン）、木嶋真優、キンタロー。、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、近藤春菜（ハリセンボン）、澤部佑（ハライチ）、中島健人、藤本美貴
＜リモート出演＞ 三浦璃来、木原龍一、IVE レイ