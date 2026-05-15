櫻坂46、『SWITCH』で国立競技場ライブ特集 デビュー5周年を迎えた現在地を刻む 撮り下ろしライブフォトも多数収録
20日に発売される雑誌『SWITCH』2026年6月号では、4月11日・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された、櫻坂46のデビュー5周年記念ライブを20ページにわたり特集する。
【写真】熱狂の国立ライブ！撮り下ろしフォトを先行公開
特集前半では、フォトグラファー・横山マサトによる撮り下ろしライブフォトを12ページにわたって展開。2日間で総勢14万人を動員した会場の光、歓声、熱気、そしてステージに立つメンバーの多彩な表情を切り取っている。
続くメンバーインタビューには、藤吉夏鈴×山崎天（崎＝たつさき）、田村保乃×森田ひかる、的野美青×山下瞳月、浅井恋乃未×山川宇衣、そしてキャプテンの松田里奈が登場。過去最大規模のステージに立つにあたっての心構え、ライブ当日の舞台裏、メンバー同士のやり取り、そしてライブを終えて間もないタイミングでの率直な心境について語っている。
デビュー当初からグループを牽引してきた2期生、先輩たちの背中を追いかけながら後輩にその思いを繋いでいく3期生、そして加入から約1年で大舞台を経験することとなった4期生。それぞれの立場から捉えた櫻坂46の5年間と現在地、そしてその先に向けられた未来への眼差しを紐解く特集となっている。
【写真】熱狂の国立ライブ！撮り下ろしフォトを先行公開
特集前半では、フォトグラファー・横山マサトによる撮り下ろしライブフォトを12ページにわたって展開。2日間で総勢14万人を動員した会場の光、歓声、熱気、そしてステージに立つメンバーの多彩な表情を切り取っている。
デビュー当初からグループを牽引してきた2期生、先輩たちの背中を追いかけながら後輩にその思いを繋いでいく3期生、そして加入から約1年で大舞台を経験することとなった4期生。それぞれの立場から捉えた櫻坂46の5年間と現在地、そしてその先に向けられた未来への眼差しを紐解く特集となっている。