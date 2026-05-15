お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。あの“事件”について語った。

番組では「トークヒットマン」と題した新企画を放送。用意された質問をエアガンで狙い、見事打ち抜けば強制的にその質問を他の芸人に答えさせることができ、逆に外した場合は自らがその質問に答えなければいけないというもの。

「〇〇さんにむちゃくちゃ怒られた話」という質問の解答者となった伊藤は、他局の番組でタレントの伊集院光を激怒させた“事件”について語り始めた。

伊藤は4月11日に放送されたテレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026 リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）の中で、“にわかファン”にもかかわらず選手の起用について真面目に行くべき場面で悪ふざけ。当然、伊集院から「その選手をそこで使うのは違う！」とクレームが入ったが、伊藤は「あなたにこの選手の何が分かるんですか！」とまさかの“逆ギレ”で応じた。

本人はボケのつもりだったというが、「お前に野球の何が分かるんだ！」と伊集院の怒りを買い「俺、マネジャーに“これ以上、伊藤が出るんなら俺は出ない”って言った」と宣言されてしまった。

その時のことを振り返りながら「これが…どっちだったのか、本人にまだ確認がとれていない…」と声を絞り出し、伊集院の“共演NG宣言”がノリだったのかマジだったのか分からないままだと明かした伊藤。共演芸人たちは軽いトーンで「おもしろ突っ込みにも見える」となぐさめたが、「周りは何とでも言える…。本当に反省しています」としょげていた。