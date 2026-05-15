フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇を果たした島田麻央（木下グループ）が、5月16日（日本時間17日）にアナハイムで行われる米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦の始球式に登場することが15日、所属する木下グループから発表された。

木下グループからのリリースでは「島田選手にとって初めての始球式となりますが、ジュニア期を締めくくる思い切った一球をお見せできますように努めてまいります」と明記された。

トリプルアクセルや4回転トーループを跳ぶ島田は、4シーズンにわたるジュニアで前人未踏の39連勝を達成。一度も負けたことがないまま、来季からシニアに転向する。

所属を通じて本人は以下のようにコメントした。

「いつも沢山の応援をいただきありがとうございます。これまで、フィギュアスケート一筋でやってきたので、野球のボールは初めて握りました。コーチ陣やトレーナーの皆さまにサポートいただきながら、投げ方から学び、猛特訓中となります。この様な素晴らしい機会をいただけたことに感謝して、私らしく楽しんで投げさせていただきたいと思います」