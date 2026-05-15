人気キャラクターの「パペットスンスン」がHappyくじに初登場する。5月29日（金）からセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売される。

Happyくじ「パペットスンスン」5月29日（金）より発売 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』の、 Happyくじ限定録り下ろしボイスを収録したグッズを含む、全9等級とLAST賞がラインアップする。

SP賞「おしゃべりぬいぐるみ」は、手を握ると全10種類のボイスでおしゃべりする仕様で、くじの最後の1回をひくともらえるLAST賞「クロック」は、録り下ろしボイスで時刻を知らせるアイテムとなっている。

SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

LAST賞「パペットスンスン クロック」 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

ボタンを押すとスンスンやノンノン、ゾンゾンたちのボイスが流れるA賞「おしゃべりフィギュア」（全10種）や、お腹を押すとあいづちボイスが流れるB賞「あいづちぬいぐるみ」（全5種）も登場する。

A賞「パペットスンスン おしゃべりフィギュア」（全10種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

B賞「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」（全5種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

C賞「キャニスター」（全6種）は、野菜やお菓子からスンスンが顔をのぞかせているデザインで、D賞「絵あわせカード」は、さまざまな表情のキャラクターで絵合わせを楽しめるカードセットとなっている。トマトやトウモロコシとスンスンがプリントされたE賞「ジッパーバッグ」（全6種）のセットや、カラフルなスイーツをモチーフにしたF賞「アクリルスタンド」（全9種）も取り揃えられる。

C賞「パペットスンスン キャニスター」（全6種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

D賞「パペットスンスン 絵あわせカード」 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

E賞「パペットスンスン ジッパーバッグ」（全6種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

F賞「パペットスンスン アクリルスタンド」（全9種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

G賞「フードピック」（全4種）は、スンスンやノンノンたちがデザインされた3点セットのピックで、H賞「ステッカーセット」（全5種）は、切手やパズルなどの形をしたステッカーの6枚セットとなっている。

G賞「パペットスンスン フードピック」（全4種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

H賞「パペットスンスン ステッカーセット」（全5種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

Happyくじ「パペットスンスン」は、5月29日（金）からセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売予定。価格は1回920.70円（税込）。取り扱い店舗情報は公式サイトで公開される。



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