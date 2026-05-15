今季の躍進が話題に

米大リーグ、ホワイトソックスは14日（日本時間15日）、本拠地ロイヤルズ戦に6-5で勝利した。村上宗隆内野手は「3番・一塁」で先発出場。1打数無安打だったが3四球を選んだ。5月時点のチーム成績で、ある異変が注目を集めている。

ホワイトソックスは過去3季連続で100敗以上を記録。再建中の“弱小球団”と見る声も多かった。ところが、ロイヤルズ戦の勝利で5連勝。22勝21敗で今季初の貯金「1」を手にした。2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で昨年12月に加入した村上が主砲として活躍するなど、前年までの低迷から劇的なV字回復を遂げている。

まさかの大変貌は日本ファンの間でも話題に。ネット上では「ホワイトソックスに…貯金？」「ホワイトソックスに貯金が！？」「ホワイトソックスが5月に貯金できるだなんて、ほとんど奇跡かよって感じ」「ついに貯金生活」「いつぶりなん？」「ホワイトソックスに貯金とか頭おかしくなりそう」「これはもう本気で村上さん契約延長やろ」と予想外の声が並んでいた。

ロイヤルズとの本拠地3連戦でスイープに成功したホワイトソックス。15日（日本時間16日）からは鈴木誠也、今永昇太が所属するカブスとの“シカゴ決戦”に臨む。



（THE ANSWER編集部）