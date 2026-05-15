「洋服代、節約したい」→【AMERICAN HOLIC】へ！ 1,000円台で買える♡「UVカットトップス」

物価高の今、洋服代を節約したいけれどオシャレも楽しみたい！ そんな大人女性に今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】でゲットできる1,000円台のトップスをご紹介。プチプラながらUVカット機能を備えているのが魅力です。シンプルで着まわしやすいので、ぜひ毎日コーデの相棒にして。

コクーンシルエットで楽ちんオシャレに

【AMERICAN HOLIC】「【UVカット】コクーンポンチプルオーバー」\1,980（税込・セール価格）

丸みのあるコクーンシルエットのトップス。UVカット機能が付いているため、日差しが強い季節の良き相棒になりそうです。ボディラインを拾いにくく、ガバッと着るだけで体型カバーも◎ 前後差のある着丈で、タックアウトでもオシャレに決まりそう。スカートと合わせてフェミニンに、肩の力を抜きたい日はスウェットパンツでラフになど、幅広い着こなしを楽しんで。

きれいめシャツで春らしさを引き寄せて

【AMERICAN HOLIC】「【UVカット】オックスベーシックシャツ」\1,494（税込・セール価格）

あらゆるシーンで使いやすい、清潔感のあるコットン100%のUVカットシャツ。きちんと感がありながら、オーバーサイズシルエットが程よい抜け感も演出。パンツやスカートと合わせたシンプルコーデはもちろん、タンクトップに羽織って涼しげな肌見せスタイルを楽しむのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。