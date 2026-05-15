俳優トム・クルーズ(63)が13日（日本時間14日）に自身のインスタグラムを更新し、世界に名をとどろかせた出世作「トップガン」の公開40周年を祝福した。



【写真】世界がシビれた！若きイケメン「トップガン」のトム・クルーズ

同作が公開されたのは1986年5月16日だが、「トップガン・デー」は5月13日に設定されており、毎年ファンが祝福するなどしていた。



「トップガン」と続編の続編「トップガン マーベリック」(2022年)の2作は40周年を記念して米国で1１週間、日本でも9日間限定で公開されている。トムはコックピットでサムズアップする若き日の姿、酒場のシーン、F-14トムキャットの前でのパイロットスーツ姿、の劇中ショットなどを掲載。「トップガンの40周年を皆さんと祝うことに興奮しています。この2つの映画が大スクリーンで戻ってくるのはとても楽しい!」と期間限定ながらカムバックを喜んでいた。



「トップガン マーベリック」でヒロインのペニー・ベンジャミンを演じた女優ジェニファー・コネリーも「Happy Top Gun Day」とコメントし、同作のオフショットなどを掲載。トム同様に再上映を喜んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）