お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。恋人の過去について語った。

視聴者から「彼氏が体の関係を持っていた女性が複数人いて、その存在にモヤモヤしている」という相談を受けた藤本。これに対し藤本は「でももうそれは今付き合ってるのは私なんだからって思うしかないよね」と始め、「写真とかに残ってることは気になるんだったら、嫌だったら話し合ってさ。消してもらうとかしたらいいんじゃないのかなって思う。過去の女性は過去の女性だもんね、多くたって少なくたって」とアドバイスを送った。

さらに、「恋人の過去のことが気になる女性もいる」という話題には「私、全然気にならないかも。（過去に嫉妬も）全然しない。だってもう２度と会うことない。私も会うことないし、なんで気になっちゃうんですかね、過去が。（夫の）庄司さんは学生時代の恋愛話とかＹｏｕＴｕｂｅとかでしてくれるけど、全然何とも思わないしもちろん。全然平気。なんか、ただの少女漫画見てるみたいな感覚」と話した。

相談者は「彼の元恋人よりも、体だけの関係の人がいたことの方が嫌で気にしてしまう」と述べているが、これに対しても「別に体だけと彼女と大して変わらないと思いますけどね」「いいじゃんって思う。別にもう彼女なんだから」とキッパリと言い放った。