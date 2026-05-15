ジュニア「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」の岩粼大昇が１５日、都内で映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の初日舞台あいさつに主演の俳優・山下智久らと出席した。

２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。噓がつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、噓と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。

本作から初参加となった岩粼は、ブラウンのスーツ姿で登壇。山下との共演に「めちゃくちゃ緊張しましたが、山下君が『久しぶり〜！』と握手してくれて、温かく迎えてくれた。本当に素敵なチームで、素敵な時間を過ごさせていただきました」と声を弾ませた。

劇中では、売れないミュージシャン・ヒロト役で弾き語りに挑戦した。劇中で歌う楽曲の作詞を山下が手掛けており、岩粼は「本当にうれしくって。毎日練習していました。すごくエモーショナルな気持ちになりました」と回想。山下も「大昇の顔も思い浮かべながら、小さい優しさがたくさん詰まった作品に合うような曲にしたいという理想をもとに歌詞を考えました」と明かした。

本作にちなみ、キャスト陣は「正直、頑張りたいこと」についてトーク。岩粼は「体作りしたいです。この作品を見て、皆さんスーツ着た姿がスタイリッシュでかっこいいので、体作りを頑張りたい」と山下ら先輩俳優へ尊敬のまなざしを向けていた。

イベントには共演の福原遥、市原隼人、泉里香、高橋克典、大地真央らも出席した。