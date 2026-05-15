5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第7弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド。さらに、ワークショップやトークプログラムへの出演者として、MCU/キノコ国本剛章、児玉隼人、津田昌太朗、みのが決定した。児玉隼人は配信限定のトークプログラムに出演する。

また、会場では初めて生のライブ／コンサートを体験する人に“ファーストライブ”シールを配布し、初の音楽体験を祝う企画も誕生。シールを付けて会場を回ると、“なにか素敵なこと”が起こるという。

さらに、シェフの森枝幹をオフィシャルフードディレクターに迎え、“公園で楽しめるピクニックフード”をテーマとしたフードブースも展開される。

そのほか、本日5月15日21時頃から、今回の発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治が日比谷音楽祭YouTubeチャンネルで生配信を実施。イベントの最新情報を語る。

【『日比谷音楽祭2026』出演アーティストコメント】

・MCU / キノコ国本剛章

レトロゲームを多くの方に伝える機会を作ってくれた事に先ず感謝致します基本的な事から濃いところまでオモシロカッコ良く皆さんの心に伝われば幸いですMCU

ゲーム音楽の制作はワクワクドキドキ、新しいチャレンジの連続です。MCUさんと一緒にレトロゲーム音楽のお話を愉快に愉しく、ボケたり突っ込んだりしながら時には為になる?トークの時間でお楽しみいただければ幸いです。キノコ国本剛章

・斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド

日比谷音楽祭に帰ってくることができてとても嬉しいです。よきまるハウスのみんなの夢が、また一つかないました！

会場で皆さんと一緒に「よきまる」なひとときを過ごすことをとても楽しみにしています♪

今年はできたてほやほやの新曲を客前初披露します!亀田誠治さんが番組のために詞・曲を書き下ろしたハートウォーミングな作品です。

サボさんとシュッシュの爆笑トークもお楽しみに！会場で待ってまーす♪

・みの

久しぶりの日比谷音楽祭に出演できるのを非常に嬉しく思います。数年前にYOYOKAちゃんと会ったとき、あの年齢であのドラムを叩くのかと衝撃を受けたんですが、LAでの活動を経てさらにスケールアップした印象。今どんなドラマーになっているのか、トークで直接聞いていきます！

（文＝リアルサウンド編集部）