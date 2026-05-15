自転車の危険な運転に対し反則金を科すいわゆる青切符の制度が4月から導入されました。石川県内では4月一か月で青切符が9件交付されたほか、857件が指導警告の対象となりました。

街頭でヘルメット着用など呼びかけ

15日朝、金沢市泉野出町で行われた「自転車マナーアップの日運動」。金沢市では自転車マナーの向上を目指して、毎月街頭で啓発活動を展開しています。市の職員や警察官らおよそ30人が、ヘルメットの着用や一列で走行するよう、通勤や通学で自転車を利用する人たちに呼びかけていました。

金沢市交通政策課・東正彰課長補佐

「自らの命を守るためにも、事故を起こして他の人にけがをさせないためにも、ぜひ自転車のルールを守って自転車を使っていただきたい」石川県は青切符9件 すべて「ながらスマホ」

警察庁によりますと、青切符制度の導入後先月末までの1か月間に全国で交付された青切符は2147件。このうち最も多かった違反が指定場所の一時不停止で846件、次いで運転しながら携帯端末を使う「ながらスマホ」の713件でした。

石川県内では1か月間で9件の青切符が交付され、すべて「ながらスマホ」によるものでした。さらに青切符以外でも指導警告に留まった件数は全国で13万5855件、そのうち県内では857件でした。

指導警告は2位は通行区分違反 1位は…？

県内で最も多かった指導警告は、並んで走行する違反でおよそ25%、次いで右側を走る「通行区分違反」のおよそ20%、一時不停止や無灯火、ながらスマホはそれぞれおよそ10%でした。

石川県警察本部交通企画課は「青切符制度の導入を自転車のルールとマナーについて理解する機会にしてほしい」としています。