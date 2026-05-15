福島県の磐越自動車道で、新潟市の高校の生徒を乗せたマイクロバスで起きた痛ましい事故。石川県は、県立高校などを対象に行った緊急調査を受け、部活動でやむを得ず教職員以外が借り上げバスなどを運転する際、これまでそれぞれの学校が独自で担ってきた手続きのあり方を一元化させたい考えを示しました。

借り上げバスや教職員の車利用 レンタカーは使用せず

今月6日、福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった新潟市の高校生を乗せたマイクロバスが道路沿いのガードレールに衝突し、1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。事故をめぐっては、バスの運行会社と高校との間で説明が食い違うなど、ずさんな運行管理の実態が明らかになってきました。

石川県教育委員会によりますと、県立学校での生徒の引率は原則、公共交通機関を利用することとしていて、それが難しい場合には運転免許を持つ教職員が自家用車や、PTAなどが所有するマイクロバスを運転して引率することを認めています。

一方、今回の事故を受け県が県立学校に行った調査では、ほぼすべての学校が ▼借り上げバスを利用する ▼PTAや同窓会が所有するマイクロバスや教職員の自家用車を利用する と回答し、レンタカーを使っていると回答した学校はなかったということです。

県「基本は学校長にお任せ」手続き・保険は確認せず…

こうした中、15日に開かれた県議会の厚生文教委員会では…

塩田憲司教育長

「基本的には我々は『学校長におまかせ』しているところなので、学校にPTA所有の車が何台あってとか、その辺は把握しているけど、手続き上どうなっているのか、例えば保険の内容はどうなっているかとか、そういった詳しいところまでは、ある意味学校にお願いをしていて、こちらに細かい情報が上がってるわけではない」

部活動の移動手段をめぐり石川県は「『指導生徒の引率にかかる指針』に基づき、教職員には安全管理の徹底を直接、呼びかけている」と説明。これに対し県議からは、具体的なルールや手続きを含めた環境整備を県が主導して行うべきとの声が相次ぎました。

吉田修県議

「学校に何となく任せて『安全にやってくれやみたいなことで』今日まで来たんじゃないか。友達の友達で知り合いで免許持っている人を頼んできたとか曖昧なことではなしに、きちっとしたマニュアル、指針というのを全学校に通達を出すべきではないか」

塩田憲司教育長

「手続き上のことや準備すべき書類をできるだけ様式を揃えるものは揃えて、学校はみんな同じような形で確認ができると。我々県もしっかりと確認ができるような手立てができないかなということを考えたい」

また予算面での支援について県は「学校によって予算の窮状が違うので難しい」としながらも「公平性の担保が可能であれば、予算を配置することも考えられる」と述べました。

シルバー人材センターから運転手派遣も…

石川県教育委員会が県立学校38校を対象に行った緊急調査では ▼教員以外が生徒を車に乗せていないか ▼生徒を引率する際の安全確認の方法 ▼運転する人に謝礼が支払われたかなどをたずねました。

石川県は、公共交通機関での移動が難しい場合、運転免許を持つ教員が遠征先まで運転することを原則としていますが、教職員以外の人がマイクロバスを運転するケースが4校で確認されたということです。シルバー人材センターからの運転手の派遣や保護者会の代表者など、ハンドルを握る人の内訳はさまざまでした。

中には教職員がバスに同乗しないケースもあったということで、県は今回の調査を受け安全管理のさらなる強化策を検討していきたいとしています。