◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）

ヤクルト・荘司宏太投手が今季限りで廃部が決まったセガサミー野球部への思いを語った。国士舘大卒業後に入社し、２４年まで所属した古巣について「今は寂しい気持ちです。今年の都市対抗予選と日本選手権予選、頑張ってほしいなという気持ちにはなってます」としみじみ。「２年間でしたけど、楽しい思い出もありますし、本当にいろんな先輩たちにいろんな指導を受けて今の自分がいる。本当に思い入れのある時間だったなと思います」と感謝を口にした。

ＤｅＮＡ・宮崎、オリックス・横山、西武・森脇ら他球団のＯＢとともに活躍を約束。「今いる選手で目立っていければ。復活することはなかなか難しいと思いますけど、ただこうやってプロ野球にいるだけで、セガサミーグループの皆さんも応援してくれると思うので、そこは代表として頑張りたいという部分はあります」と宣言。「自分は１年でも長く（プロで）やることが目標ですし、今のセガサミーの選手たちは、本当に今年大きい大会に出ること、日本一になることが目標だと思いますけど、そこを目指して、本当に有終の美を飾ってほしいなという気持ちです」とエールを送った。