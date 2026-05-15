山下智久のフランクな姿勢に岩崎大昇が感動 歩きながら握手の手を差し出す
俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。映画版から参加となった岩崎は、貴重な山下との共演の際、その気さくな対応に感動したエピソードを明かした。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
共演について岩崎は「めちゃくちゃ、緊張もしましたけど、撮影の日に山下くんに会ったらウェルカムに握手しながら歩いてきてくれたので。『久しぶり』って、手から出してくれたくらい」と安心したそう。しかし共演のシソンヌ長谷川忍からは「緊張感がなかった」とチクリ。岩崎は「緊張感があるかないかといえばなかった…僕は緊張していたんですけど」と“正直”なコメントで笑わせた。
同日の移動も山下、長谷川、岩崎で同じ車だったそうで長谷川は「『お菓子で1番なにが好き？』って言われて『1番はありますよ〜え〜1番は…』って全然出ない。ちょっと山下さんへの緊張感が足りない。KEY TO LITは、これだから…」と呆れられ、岩崎は「やめてください。変なヤツが集まってるみたいな」と反発すると、さらに長谷川から「変なヤツが集まってますよ」とイジられた。
そんななか、物語にちなみかけがえのないもの、守りたいものを聞かれた山下は「今、テクノロジーが発達しているので人と人のふれあい。目と目を合わせて実際にふれあうこと。これからCGとか使って僕らがいなくてもできることは増えてしまうかも知れないけど、アナログ感、ハンドメイド感を大事にしたい」と心がけを明かす。
岩崎はこの回答に「先輩に声をかけるのは緊張するけど声をかけてくださいますし、連絡先も山下くんから聞いてくれましたし、交流をものすごく大切にされているんだな、と」と有言実行ぶりを実感していた。
この日は福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督を交えたメインキャストが勢ぞろいした。
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同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
同日の移動も山下、長谷川、岩崎で同じ車だったそうで長谷川は「『お菓子で1番なにが好き？』って言われて『1番はありますよ〜え〜1番は…』って全然出ない。ちょっと山下さんへの緊張感が足りない。KEY TO LITは、これだから…」と呆れられ、岩崎は「やめてください。変なヤツが集まってるみたいな」と反発すると、さらに長谷川から「変なヤツが集まってますよ」とイジられた。
そんななか、物語にちなみかけがえのないもの、守りたいものを聞かれた山下は「今、テクノロジーが発達しているので人と人のふれあい。目と目を合わせて実際にふれあうこと。これからCGとか使って僕らがいなくてもできることは増えてしまうかも知れないけど、アナログ感、ハンドメイド感を大事にしたい」と心がけを明かす。
岩崎はこの回答に「先輩に声をかけるのは緊張するけど声をかけてくださいますし、連絡先も山下くんから聞いてくれましたし、交流をものすごく大切にされているんだな、と」と有言実行ぶりを実感していた。
この日は福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督を交えたメインキャストが勢ぞろいした。