【40way CQCホルスター【右用】タン】 5月22日 発売 価格：4,500円 【40way CQCホルスター【左用】】 5月22日 発売 価格：4,900円 【マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX【左用】】 5月22日 発売 価格：4,900円

LayLaxは、ハンドガンホルスター3点を5月22日に発売する。

今回展開されるのは、「40way CQCホルスター【右用】タン」（4,500円）、「40way CQCホルスター【左用】」（4,900円）、「マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX【左用】」（4,900円）の3点。

「40way CQCホルスター【右用】タン」は、360度・24段階の角度調整機能に加え、特殊形状やサイズの異なるモデルにも対応するハンドガン用ホルスター「40way CQCホルスター」の右用新色のタンカラーモデル。ミリタリーグレード素材で長期間の使用でも変形や破損も起こりづらい。今回は左用モデルの「40way CQCホルスター【左用】」も同時に展開される。

「マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX【左用】」は、ウェポンライトを装着したハンドガンに幅広く対応するハンドガン用ホルスター「マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX」の左用モデル。調整ネジにより、ハンドガン×ライトの組み合わせに合わせてフィットを調整できるほか、プッシュボタン式ロックと滑らかな内部設計により、ロック解除とドローが スムーズに行なえる。

なお、いずれのホルスターも同社公式販売ページにて対応するエアガンなどの一覧を確認できる。また、今回のホルスターを装着するのに便利な「CQCホルスター専用アタッチメント MOLLEプラットフォーム」（2,800円）と「CQCホルスター専用アタッチメント ドロップベルトループ」（2,800円）も同社より販売されている。

□LayLax「40way CQCホルスター【右用】タン」

□LayLax「40way CQCホルスター【左用】」

□LayLax「マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX【左用】」

【「40way CQCホルスター【右用】タン」/「40way CQCホルスター【左用】」】【マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX【左用】】

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