「NINJA GAIDEN 4」よりリュウ・ハヤブサがアメイジング・ヤマグチに登場。2027年3月に発売
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 4』 Ver.」を5月15日より予約受付を開始した。発売は2027年3月を予定し、価格は15,400円。
本商品はアクションゲーム「NINJA GAIDEN 4」のリュウ・ハヤブサをリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。
最新バトルスーツを精密なディテールで作り込みつつ、山口式独自の人体の「めり込み」を意識した可動ギミックで、逞しいプロポーションと深く屈みこむ忍者らしいアクションを両立。
シリーズ伝統のメイン武器である龍剣、長大な邪神剣、両腕に装備する蛇骨門が付属する。龍剣、邪神剣は鞘からの抜き差しや保持レールのスライド機構が再現されている。蛇骨門は、自在に伸びる鎖を4本の可動延長パーツで演出。
[Pre-Order Now 📢]- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) May 15, 2026
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