【1位〜6位】5月16日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。



恋愛運

誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。



金運

｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。



ラッキーアイテム：雑誌



ラッキーカラー：パステルイエロー 金運｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。ラッキーアイテム：雑誌ラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】蠍座 総合運：★★★★★

あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。何かをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！



恋愛運

「どうしてほしいのだろう？」「何を望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解し合える部分が増えていくはずです。



金運

｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかり合う金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。



ラッキーアイテム：鍵



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡牛座 総合運：★★★★★

今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。



恋愛運

これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！



金運

今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。



ラッキーアイテム：アニマルプリント



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。



恋愛運

あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。



金運

願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！



ラッキーアイテム：漆器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】射手座 総合運：★★★★☆

もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃から周りの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。



恋愛運

相手に何を求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よく分からなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちに分かる」と、おおらかに構えてOKです。



金運

これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。



ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー



ラッキーカラー：ネイビー

【6位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

「いつかはやってみたい」と考えていることがあれば、今日、これまでよりも具体的に動いてみるといいでしょう。今までより有益な情報が入ってきたり、いい意味で風向きが変わったと感じることができそうです。



恋愛運

もしかしたら、知り合って間もない人が接近してくるかも。また、最近友達になった人のアドバイスが、恋に役立つ可能性も大。いずれにしても「お互いをあまり知らないから」と心を閉ざさず、何でも話してみるのが幸せへの近道です！



金運

｢これくらいは、使ってもいいかな｣と、気を緩めずきちんと金銭管理をする、そういう意識で過ごすと、お金の扱い方がとても上手になる運気です。買い物でも投資でも、自分なりのルールをきちんと守るといいでしょう。



ラッキーアイテム：折り紙



ラッキーカラー：カーキ