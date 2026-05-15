１５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４２６．３１ポイント（１．６２％）安の２５９６２．７３ポイントと３日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６７．６０ポイント（１．８９％）安の８６９１．０３ポイントと６日続落した。売買代金は３２５３億８５５０万香港ドル（約６兆５８５８億円）に拡大している（１４日は３０６７億１９０万香港ドル）。

好材料の出尽くし感が意識される流れ。米中首脳会談に関しては、１５日午後、２日間の日程を終えた。これまでに伝わった内容は、初日の１４日とほぼ変わっていない。貿易問題を巡っては、習近平・国家主席が「貿易関係の安定で一致し、多くの成果が得られた」と語り、トランプ米大統領は「素晴らしい通商合意だった」と絶賛している。貿易戦争休戦の維持や、両国間の通商拡大などで合意したもようだ。ただ、難問の台湾問題に関する言及はなく、今後、米側からの発信が注目される。

そのほか、年内の米利上げ観測がくすぶっていることや、週明けに中国経済統計が集中して公表されることも気がかり材料となった。指数は下げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）がと医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）がそろって６．６％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．９％安と下げが目立った。アリババヘルスの通期決算は３５％増益と堅調で、上場来で初めての配当実施方針も示されたが、これを好感する買いはみられていない。

セクター別では、非鉄・産金が安い。中国宏橋のほか、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が７．６％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が７．１％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．１％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．５％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．３％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が５．１％ずつ下落した。

半導体セクターの一角も急落。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１０．９％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）と蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）がそろって８．７％安、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が６．３％安で引けた。

半面、ロボット関連の銘柄は物色される。深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が３．４％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が２．０％高、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が１．８％高、南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。そのほか、ロボット分野に参入した希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が２．７％高、自動車部品大手の寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が５．２％値を上げている。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０２％安の４１３５．３９ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。軍需産業、金融、素材、運輸、不動産、消費関連、医薬なども売られた。半面、石油・石炭の一角は高い。自動車も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）